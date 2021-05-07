女星安心亞踏入演藝圈後，就以性感好身材聞名，身高171公分還前後都有料，多年來始終維持女神級身材，讓粉絲都十分崇拜又羨慕；近日納豆（林郁智）PO用餐照間接洩露好友安心亞的飲食習慣，讓網友很震驚，認為她活得太辛苦。

6日晚上納豆在臉書分享錄影休息用餐時發生的趣事，他曬出一張炸雞照，無奈地表示，「安心亞吃炸雞我吃她剝下來的雞皮，我果然是超級好朋友」；畫面中看到炸雞的皮肉分離，雞皮都被剝掉放在一旁，安心亞的飲食習慣意外遭納豆出賣，兩人相處模式也讓不少人笑翻。

納豆PO出一張炸雞照，意外洩露安心亞飲食習慣。(圖/ 摘自納豆臉書)

而照片也引起網友熱情回應，「雞皮最好吃耶」、「真的是好朋友，最好吃的都留給你」、「給我離安心亞遠一點」、「炸雞的精華就是皮呀」；有部分粉絲看到安心亞吃炸雞的方式卻很心疼，「沒有吃雞皮哪有吃炸雞的樂趣」、「維持女神級身材真的不容易」、「這樣吃活得太辛苦吧」。

安心亞和納豆原本就認識，在搭檔（還有阿Ken）主持綜藝節目《同學來了》後，3人好交情更上一層樓，除了工作時碰面，從納豆臉書都能看到他們私下常有聚會；先前安心亞就曾透露管理身材的方式，像是練舞健身外，也會控制飲食，一度讓體脂肪掉到18%，相當有毅力。

(中時新聞網)