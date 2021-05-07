【回憶殺】金庸經典武俠作品《天龍八部》多次被翻拍成電視劇，其中1997年黃日華的版本，女主角「阿朱」由女星劉錦玲演出，深受觀眾喜愛，未料在她當紅時，卻爆出她遭迷姦拍裸照勒索，之後更傳出改行賣保險，被形容過著慘淡生活，但她本人就多次發聲闢謠。

劉錦玲在90年代加入亞洲電視，一出道就在《法本無情》飾演女主角，被捧為當家花旦，在許多電視劇擔任重要角色，1993年更憑著和劉德華合作的電影《天長地久》，被提名第13屆香港電影金像獎「最佳新演員」、第31屆金馬獎「最佳女配角」及第22屆俄羅斯國際影展「最佳女主角」，演技備受肯定。後來，劉錦玲與亞視約滿離開，跳槽到無線電視，在新公司接到《天龍八部》阿朱一角，讓她取得巨大成功，是她的代表作之一。

劉錦玲多次在微博澄清被迷姦勒索傳聞。（圖／翻攝自劉錦玲微博）

沒想到，香港娛樂圈後來爆出有一名「劉姓女藝人」被人迷姦，事後還遭勒索20萬港幣（約85萬台幣），而劉錦玲就一直被謠傳是受害者，更有港媒直指劉錦玲本人曾主動說遭遇綁架和不幸的是自己，讓她深受其擾，多年來屢次對外澄清。

而劉錦玲在2006年拍完《法證先鋒》即淡出演藝圈，當時又有媒體報導她轉行賣保險，薪水極低、生活窘迫，可事實上，她當年沒拍戲後，是重返校園唸書，完成大學學士學位，主修社會學及心理輔導，期間還曾擔任防止自殺熱線、危機熱線的輔導員。

劉錦玲為闢謠轉行賣保險，貼出學士照證明自己消失期間在唸書。（圖／翻攝自劉錦玲微博）

劉錦玲得知自己被無端被黑後，便特意開了微博帳號，多次發文澄清傳聞，說明自己只短暫在2007年嘗試過保險業數月，因不適合就沒再繼續，並沒有真正從事保險業，更不斷強調「劉錦玲沒有被迷姦勒索，也從來沒有走出來承認被迷姦等事」，流露滿滿無奈，而她後來受訪也表示外界總宣稱她過得很淒慘，連部分親友都同情她，讓她啼笑皆非。

(中時新聞網)