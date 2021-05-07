受全球塞船、塞港等因素激勵，航運股水漲船高，有網友分享自己的投資經歷，去年4月初入股市，用30萬買台積電，賺不到萬元就出場，隨後將目標轉向航運股，一年時間已從原本的30萬翻到1100萬，其中800萬來自航運股，致勝招是透過觀察成交量與投信動態進行操盤。

有網友在PTT論壇上分享自己的投資經歷，去年4月以30萬本金進入股海，但賺9000元就出場，8月起改買航運股，先以14.95元買進長榮，隨後觀察成交量與投信動態進行波段操作買賣航運股，從去年到現在每次波段都有賺到錢，「不管基本面多好，只要看到爆量，我一定跑。」

另外，原Po也以4日陽明爆天量但股價卻上不來的狀況進行說明，他說：「這代表有大戶出貨，這種方式往往是公布自結及出關第一天會用的手法，很多散戶看到EPS跟出關都會去瘋狂搶進，這時候大戶就趁著這個心態出貨給你，所以爆天量那天我就先把一部分陽明入袋。」

根據原Po曬出的對帳單計算共賣了137張，賺進逾360萬，4日當天陽明暴出79.6萬張大量，成交金額達679億元，但股價卻比前一日跌逾8%。

儘管賣出一部分陽明股票，但他考量目前海運被嚴重低估，因此又買進153張航運股，等待下一大波段，除非這段時間遇到暴量卻拉不上去或投信大量賣出的狀況，才會考慮提早離場。

原Po認為其實今年的航運股並不難玩，只要注意量跟投信的狀態，並了解長榮、陽明的獲利狀況，其實很好進行波段操作，但他也提醒發文目的並不是要讓大家追高，且台股出現疲軟，因此設下10%停損。

對此，網友們紛紛留言表示，「30萬翻成這樣太神啦」、「很厲害的操作方式，推」、「30翻到1100，太猛」、「中古車變房子一棟，厲害」、「少年股神是你」。

同時其他人也認同原Po的操盤方式，直呼淺顯易懂，「上漲過程中，出大量真的要跑」、「爆大量先跑，後面慢慢買，觀念很好用」、「技術分析學得很好，掌握基本面配合技術分析操作，推」。

※免責聲明：本文為網友投資經驗分享，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)