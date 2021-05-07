膾炙人口的《阿甘妙世界》團隊精心打造，由Mic Graves與Tony Hull擔綱執導，全新科幻爆笑卡通《來自地球的艾列德》（ELLIOTT FROM EARTH）5月8日上午10點於卡通頻道首播，當天傍晚5點再次播出，每周末同一時間播出全新內容。5月8日一次播出4集，5月9日起每星期同一時間播出2集。

《來自地球的艾列德》描述主角艾列德與獨自撫養他長大的單親媽媽法蘭，因一塊石頭而誤打誤撞地進入浩瀚無垠的太空世界，並展開一場意想不到的宇宙之旅。他們的第一次邂逅，竟是與一隻名為摩摩的劍龍相遇，雖然彼此都不知道到底為何身處於此，但這趟冒險之旅也就這樣子奇妙展開。艾列德與恐龍好夥伴開始探索這個充滿外星人與外星生物的星球，在這裡他們興奮地見識到不同物種是如何和諧的共處。

由《阿甘妙世界》團隊打造，但《來自地球的艾列德》導演之一Mic Graves特別表示《來自地球的艾列德》與《阿甘妙世界》有著截然不同的設定，除了跳脫傳統的家庭背景、離開熟悉的家庭與校園之外，更透過大量的科幻元素，打造極具創意與想像力的冒險之旅。

故事中，艾列德與媽媽有著相當緊密的連結，兩人宛如一個團隊，他們將共同面對、努力，並解決遇到的每個難題。觀眾可以看到大人與孩童面對問題時的立場差異，但也可以看見他們從中找到平衡與共識。對此，另一位導演Tony Hull也表示希望藉此傳達無論是孩童向大人學習，或是孩童成為大人學習的對象，這兩種情況其實都很好，並沒有優劣之分。

(中時 )