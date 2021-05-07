華碩(2357)2021年4月集團營收為391億，年增72%，4月品牌營收為365億，年增82%。華碩將持續執行品牌金三角策略，提升用戶價值、品牌認同及市場占有率。華碩將於5月12日下午舉辦2021年第1季線上法人說明會，說明第1季營運結果及第2季營運展望。
華碩對PC市場需求持正面觀點及積極成長策略。今年第1季，華碩電競電腦及商用電腦的營收年增率超過100%，消費型電腦的營收年增率近50%，板卡的營收年增率近70%，全產品線的營運強勢成長，優於公司及法人的預期。
華碩執行品牌金三角策略，透過設計思維（Design Thinking）、用戶推薦度（NPS）、市場定位三項主軸，以使用者為核心開拓產品、設計與服務，強化用戶體驗，累積品牌價值，逐步展現卓越成效，除於台灣及東南亞市場獨占鰲頭，也於歐美市場拉升用戶推薦度，獲美國權威媒體「LAPTOP Magazine」評鑑為全球最佳筆電品牌。
(時報資訊)
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