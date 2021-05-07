第一金(2892)旗下第一銀行統籌主辦越南「胡志明市證券股份有限公司」4400萬美元聯貸案，此案為第一銀行胡志明市分行自2003年3月設立以來，首件聯貸統籌主辦案，資金用途為購置越南當地銀行金融債，此案參貸行另有台灣土地銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、上海銀行、日盛銀行及高雄銀行等6家台資銀行共同攜手合作。

一銀董事長邱月琴表示，胡志明市證券成立於2003年，正巧與第一銀行胡志明市分行於同一年成立；胡志明市分行成立以來，見證胡志明市證券這18年間成功的金融業務發展，從傳統經紀商逐漸走向多元化並持續擴充產品種類，2009年5月更於胡志明市證券交易所上市，證券公司經紀承作量排名越南第二，市佔率超過10％，目前已成為越南第二大證券商，在越南證券市場具有極高知名度。

第一銀行配合政府新南向政策，相當看好越南發展，在2003年即已獲准成立胡志明市分行，2011年再獲准設立河內市分行，是台灣金融機構中，少數獲越南央行核准，在南北越皆設有分行的銀行，儘管近年全球受到疫情衝擊，越南經濟及股市在東南亞各國中表現仍最佳，且係東協唯一經濟成長為正數的國家，2020年GDP成長為2.91%。

(時報資訊)