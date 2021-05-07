周四美股三大指數齊揚，那指表現仍較遜色。在周四大漲200點後，恆指周五高開0.29%，最多升246點，先高後低，尾盤曾跌106點。
周五香港恆生指數收跌26.81點或0.09%，為28610.65點。國企股(H股)跌57.37點或0.53%，為10699.00點。
恆指科技指數大跌2.24%，跌破8000點；指數年初至今已跌逾5%。舜宇光學跌逾8%，為表現最差藍籌股，比亞迪電子跌4.6%，快手跌5.5%。騰訊跌1.6%；阿里跌0.81%。
汽車股集體收黑。吉利汽車跌3.1%；比亞迪跌5.7%；長城汽車跌5.4%。
大宗商品和原物料價格持續上漲。黃金股大漲；紙業股亦集體暴漲。
海底撈大跌3.6%，報42.85港元，較歷史高點的85.8港元已經砍半。據研究報告，海底撈四月整體翻桌率已經低於三次，為2019年同期的70%水準，表現劣於市場預期。
稻草熊娛樂暴跌8.8%。香港證監會近日調查該公司股權分布，發現該公司股票僅有1235萬股(占以發行股份1.8%)由其他股東所持有，其餘由21名股東和4名主要股東持有98.2%股份。
(時報資訊)
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