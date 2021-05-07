中鋼(2002)公布第一季財報，營收978.21億元，毛利率勁揚至16.33%，營業淨利124.89億元，歸屬於母公司業主淨利90.26億元，與本業同樣比去年同期轉盈，單季每股淨利0.58元，創合併報表以來新高。

展望第二季，鋼價續漲且出貨維持高檔，中鋼本季營收挑戰千億元，獲利可望比第一季更好。

中鋼公布正式財報，第一季營收978.21億元，季增約11.7%、年增25.5%；營業淨利124.89億元，季增約113%；稅前盈餘130.99億元，季增約109%；歸屬於母公司業主淨利90.26億元，季增率約72%，每股淨利0.58元，持續比去年第四季的約0.33元成長。

中鋼目前產能滿載、第二季鋼價持續向上，第二季營收可望突破千億元，單季獲利也將比第一季持續成長。

此外，中鋼公司於7日上午召開董事會，通過投資新台幣8.01億元，進行軋鋼一廠鋼板工場「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫。本案目的為提升軋機主馬達效能與軋延能力，並提高產線生產及設備運轉穩定性，提升產品品質及高品級鋼板生產技術水準，有助開發風電與國防用鋼等高強度鋼板，並增加可接單精緻鋼板品項，落實高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸策略。本案新型主馬達驅動設備可有效降低鋼板生產用電，估計每年可減少用電量約164萬度，換算每年可減少二氧化碳排放量約835公噸。計畫期程自民國110年6月1日起至112年12月31日止，為期2年7個月。

中鋼公司董事會並通過技術部門副總經理任命案。技術部門副總經理由技術部門助理副總經理鄭際昭升任，自110年5月7日起生效。

(時報資訊)