經過一周前幾天整理，加權指數周五開高走高、電子股反彈帶動，終場大盤收紅290.64點，收復萬七，站上月線，但周線仍收黑。富蘭克林華美投信認為，短期內傳產類股漲多，鋼鐵、塑化高檔賣壓湧現回落，盤面重新由電子股上游帶動，建議投資人留意高檔震盪風險，挑選低本益比族群，逢低擇優介入。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，短期內類股良性輪動，資金進出速度快，觀察五月第一周，因台灣疫情影響惡化影響，台股拉回整理於16,900點有撐，周五逢低有勇於進場買盤承接，使加權指數開高走高，盤面上看來包括光電、科技與電子零組件類股表現反彈，走勢轉強，後續應持續觀察電子股走勢，是否重回主流、領軍表現。

郭修伸分析，單周內大盤波動723點，因國內肺炎疫情再度惡化、確診人數上升所致，並非因經濟基本面轉弱導致，故資金行情熱度不減下，短線大盤整理後、仍具向上空間。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也提醒，4月外資買超779.4億元，但台指期累計未平倉金額為淨空倉2100.2億元，較前月空倉增加650.2億元，外資期現貨操作相左，而自營商期貨累計淨多單部位增至923.4億元，顯見多空拉鋸。而技術分析方面，指數已連續11個月月KD黃金交叉，周KD則在4月維持黃金交叉五周後，5月第一週再面臨死亡交叉；指數仍處於60日均線之上，但近期跌破20日均線，所幸周五重新站上月線。

(時報資訊)