母親節前夕，海基會7日與陸委會、移民署、嘉義縣政府合辦「關懷兩岸婚姻家庭母親節活動」，嘉義縣長翁章梁也蒞臨參與。海基會秘書長詹志宏表示，關懷兩岸婚姻家庭是海基會最重要的任務之一，非常感謝陸配團體的幹部們熱心投入與付出，也感謝他們長期以來扮演中介的角色，讓海基會的服務更貼近陸配姊妹。

嘉義縣長翁章梁中午特地在縣長官邸接待來訪一行，翁章梁說，社會局將持續強化縣府對新住民的服務工作。他也致贈陸配們康乃馨花束，提前預祝母親節快樂。

海基會今（7）日上午前往嘉義縣番路鄉的西羅亞共生小屋，聆聽嘉義縣西羅亞全人關懷協會理事長馬敏、嘉義縣新住民茶藝文化協會理事長魏珍群、嘉義縣新住民婦幼關懷協會理事長鄒宗瓊、新住民關懷之家創辦人趙春梅等人的簡報並進行交流。下午再前往東石鄉，訪視經營「白水湖蚵學家」，推廣養蚵產業的陸配陳長花，瞭解生活近況，並深入認識養蚵流程，體驗剝蚵、串蚵活動。

(中時 )