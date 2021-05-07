消息人士指出，印度政府的無線規劃與協調部（WPC）自2020年11月以來，便暫停批准從中國進口電子設備成品wifi模組的申請，導致Dell、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等大型廠商延遲推出印度產品。

路透引述消息人士指出，從中國進口任何搭載wifi模組的電子設備成品，包括藍牙音響、無線耳機、智慧手機、智能手表及筆記型電腦等，都遭到延遲。且來自美國、中國和韓國企業的80多件申請案，以及部分成品來自中國的印度企業，皆在等待WPC批准中。

消息人士認為，印度政府的意圖是說服企業把更多的電子設備留在印度生產，但科技公司若在印度生產，大規模投資須等待很長時間才能獲得回報，另一方面，政府對進口設置障礙，也帶來收入的潛在損失。

雖然印度的市場和出口潛力已經使其成為全球第二大手機生產國，但科技分析師和業內人士表示，印度尚不具備可以讓企業大舉投資生產IT產品和智慧穿戴設備的規模。

(工商 )