設備廠旭東機械（4537）公布4月營收為3.1億元，月增36.3％、年成長92.51％，累計1月到4月營收為7.85億元，年成長10.16％，主要營運動能來自面板及自行車。展望2021年，由於面板產業從上游到下游獲利持續改善，業者更有意願投資，提高自動化程度，旭東在TFT LCD實裝全自動生產設備耕耘已久，已感受到明顯需求。

大陸面板廠近兩年之資本支出相對受控，使得產業結構漸趨健康，近來投資專注在既有廠房擴增產線、升級機台以及提升生產效率。旭東是全球少數具備可提供整線TFT LCD實裝全自動生產線設備的廠商，旭東有一站式整合服務優勢，陸廠普遍導入旭東的製造設備，在陸廠將重點放在提升自動化程度的過程中，旭東將優先受惠。

另一成長動能來自自行車產業。受惠疫情過後，全球自行車需求大增，品牌廠因為庫存水位快速降低，目前仍處在補庫存階段，台灣自行車雙雄之一的巨大表示，目前訂單能見度已看到年底，甚至有客戶開始下訂明年度的訂單。由於訂單暢旺，相關廠商對於設備擴增及自動化程度提高亦更加積極，旭東之雷射切割機、彎管機等設備市占率高，自行車產業需求強勁，有利於旭東之設備出貨。

整體而言，疫情因素使得旭東去年業績受影響，然亦因疫情使得生活型態改變，帶動自行車、面板市場持續升溫，進一步帶動自動化設備需求，預期遞延訂單及新增需求之投資，將帶動旭東2021年業績回溫。

(工商 )