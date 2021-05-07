頂尖徵才在北市！北市首辦「高薪人才招募媒合會」，並將於28日上午11時至下午3時在長安西路中山藏藝所登場，勞動局長陳信瑜表示，將邀請10家優質廠商、提供127個全職工作，待遇6萬以上工作機會數更高達50個，占總體4成。

陳信瑜表示，北市府多年來透過校園徵才、走訪企業、舉辦專案招募，累積豐富雇主資料庫，每年密集舉辦不同型態就業徵才活動，包括大型就業博覽會、中型、微型徵才活動，長年與企業建立深厚的合作關係，今年更是突破以往，邀請企業一同創新，開出迎合現今市場趨勢的職缺，找尋高薪優秀人才。

此次參與企業，以科技產業為主，陳信瑜指出，在薪資上，待遇達8萬以上職缺共計33個工作機會，職缺類型有「艾訊股份有限公司」提供獨資深FPGA設計工程師(儲備幹部)、硬體資深研發工程師等4項職缺、昊盈資訊提供Android /IOS APP開發工程師、JAVA軟體後端開發工程師等5項職缺。

職缺類別觸及智慧醫療、物聯網、雲端服務、資通訊等創新技術產業，前3名依序為資訊/軟體/系統、業務/貿易/銷售以及技術/維修/操作，占總工作機會數8成。

工作機會數前5名由電信業為最大宗，其中亞太電信、遠傳電信、宏華國際提供58個工作機會，開出5G應用服務工程師、SI網路工程師、智慧醫療產品經理等相關職缺。

陳信瑜指出，關於廠商的特殊福利，電動車龍頭「特斯拉」入職即享有15天年假，另與「炳碩生醫」同樣有員工認股及彈性工時上下班。

值得一提的是，就服處說明，此次活動地點於日治時期臺北市職業介紹所舊址，是臺北市就業服務從純粹職業介紹發跡，擴展到成為主導就業安全制度中的2條軸線、99年時代更迭，回到舊址地，創造巔峰，別具意義。

就服處提醒，請求職者當天穿著正式服裝，為個人印象加分，並請預先做好準備把握直接面試機會，更多職缺內容請上「台北就業大補帖」網站(www.okwork.taipei)加入會員觀看職缺內容或電洽就服處台北人力銀行專線02-23380277，北市境內可打1999轉58988洽詢。

(工商 )