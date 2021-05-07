政府去年底起加重手打房、營建缺工缺料問題難解，代表建商信心的住宅建照核發量，成為打炒房政策下最有感的數據指標。今年第一季住宅建照核發約3.02萬戶，為三年來同期最低，年減13.2％，不過代表房屋實質供給的住宅使照核發量，由於近年推案熱絡並逐步進入完工交屋高峰期，首季2.34萬戶，年增16.2％，為五年同期新高。

根據內政部統計顯示，近年因房市景氣熱絡逐年擴量的住宅建照核發戶數，去年達到16萬戶的高峰，為26年來新高，自2016年起更是逐年成長，大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，不過今年以來，受到政府調控房市逐步加重，以及營建成本高漲、導致推案風險提高的影響，首季建照核發量出現較明顯下滑，不過仍尚有3萬戶以上的供給高檔。

以六都觀察，除了新北市增加、台中持平外，台北、桃園、台南均有約四成的衰退。郎美囡表示，台中市各區域買氣不墜，建商選擇趁勢追量，建照數量維持超過8,000戶的驚人高檔水準；台北市近年危老、都更整合有所成績，不過隨著危老容積獎勵逐年降低，且能整合的土地愈來愈少，使建照數量大減。

至於過去幾年大量興建的房屋陸續完工，使照數量也逐步提升，近年均有近10萬戶的水準，今年首季包括雙北市、台南市，住宅使照核量量都有超過五成的年增率，特別台南受惠南科題材房市快速發展、大量推案進入完工階段，今年首季就有超過4000戶的住宅完工。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，雖然今年首季新建案供給下降，部分區域新成屋供給漸增，區域賣壓可能更為沉重，尤其政府致力整肅房市，房地合一2.0上路後對建商衝擊更大，屆時將有一波盤整。

(工商 )