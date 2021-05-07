擁有甜美臉蛋與豐滿火辣身材的女星熊熊(卓毓彤)，是許多人心目中的「性感女神」，她去年經歷一連串負面風波，但始終用笑容堅強地挺過，人氣不減反增，而熊熊持續努力經營社群，跟粉絲們更新生活點滴，包含火辣美照，昨(5/6)她在社群曝光自己的新嗜好，驚喜附上滿滿的水下比基尼辣照，放送福利，還歡迎粉絲來當她的同學。

熊熊不只有著32G豐滿好身材，出道9年的她，無論參加綜藝還是主持，都有很好的表現，拚命精神有目共睹，近期也拓展事業版圖，經營副業創立品牌，並開設了個人YouTube頻道，生活中也做了新嘗試，昨天她在IG貼出一系列美照，表示在這個漸漸變熱的時節，她先一步下水了。

熊熊在IG貼文，笑說要用「滿滿的比基尼」來答謝教練拿了40萬的相機，幫她拍美照，還懂抓「邪惡視角」，熊熊透露自己是個不會游泳的旱鴨子，但多虧助教一直牽著她沒放手，還有「海王子」Kid等人的照顧，才得以「雖然游很爛但拍起來煞有其事」。

照片中，熊熊穿著鮮豔的水藍色三點式比基尼，戴著潛水護目鏡手比愛心，甚至能不帶任何輔助用具，在水下睜開眼睛微笑拍照，事業線跟鎖骨美麗地連成一個大V字，波濤洶湧好身材一覽無遺，熊熊說今年夏天期許自己能學會游泳跟潛水，開心招生：「6月、7月都還有班，來當我同學？！」，邀大家一起來學自由潛水拍厲害照片，這組水中辣照發布不到一天，已突破4萬讚，粉絲紛紛暈船，直呼「看到這個眼睛都亮了」、「好想當同學」、「有bear而來」。

(中時新聞網)