原住民狩獵案，大法官審查6項法規範，宣告3項合憲、3項部分違憲，其中2014年修正的《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》第2條第3款，對於自製獵槍之規範不足，未符合讓原住民得安全從事合法狩獵活動的要求，此範圍內違憲。

另，原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法，獵捕活動非定期性者，應在獵捕活動5日前提出申請，此部分違憲，且申請書應載明獵捕動物的種類、數量、獵捕期間、方式及區域，也違憲。

合憲部分，槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項，「原住民未經許可，製造、運輸或持有自製之獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製之魚槍，供作生活工具之用者，處新臺幣2,000元以上2萬元以下罰鍰」

另2合憲的條文是，野生動物保育法第21條之1第1項，台灣原住民族基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之必要者，不受捕殺禁止的限制，但獵捕、宰殺或利用野生動物之行為應經主管機關核准。

(中時 )