許多人常說「做人要傻一點比較幸福」，有些人太聰明就容易多想，在乎的事情越多，煩惱也會跟著增加，甚至變得敏感、脆弱又愛計較，生活過得就很辛苦，尤其女生天生愛操心，煩惱往往比男生還要多，《靈匣網》近日分享5個天生很聰明，但卻活得比別人累的生肖女。

1.生肖牛女

屬牛的女生個性穩重，是典型的熱心腸，擁有吃苦耐勞的精神，就算家裡已打掃乾淨了，她仍覺得不夠好，經常一個人忙內忙外，而她們既有能力又聰明，朋友找其幫忙也從不推脫，因此很少有閒下來的時候，具有不服輸的精神，無論在工作還是生活中，若達不到她們預想的效果，屬牛女就會想盡各種方法解決，總是把自己搞得很累。

2.生肖雞女

屬雞的女生聰明伶俐，而且精明能幹，但也因如此，生活中她們很愛計較，且特別注重細節，眼裡容不下一點瑕疵，凡事要求完美，有時還有點神經質，導致旁人無法理解她們，甚至引來不必要的誤會，天生敏感又脆弱的她們，就覺得自己很委屈，常把自己搞得一個頭兩個大。

3.生肖豬女

屬豬的女生溫柔賢淑，看似還有點傻乎乎的，但她們自我保護意識很強，講話經常得理不饒人，不顧及對方的感受，但心腸卻很軟，只要對方道歉了，她們也不會繼續追究，做事很堅持自己的原則，保持應有的態度，不會人云亦云，與男友交往時，也希望對方與自己一樣，遇到無法成功說服對方的狀況時，她們就會覺得很困擾，甚至開始操心。

4.生肖狗女

屬狗的女生冰雪聰明，而且非常愛好讀書，因此成績一直都相當不錯，出社會後還有貴人相助，晚年能夠享受清福，生活過得很好，但由於她們家庭責任感重，一直希望能為家人提供更好的生活條件，總是把自己搞的很累，且非常關心身邊的人，寧可自己受點委屈，也要幫忙家人，因此經常擔任家庭主婦的角色，一直為家人的事情操心，有時為了分擔丈夫的辛苦，也會成為職業媽媽，儘管活得並不輕鬆，但她們仍樂在其中。

(中時新聞網)