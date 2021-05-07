電影《天外者》找來曾以《一代茶聖千利休》入圍日本奧斯卡九項大獎的導演田中光敏執導，以及三浦春馬、三浦翔平、西川貴教、森川葵等豪華卡斯共同演出。電影除了呈現出五代友厚風光、勇敢、聰明的一面，還有他異於常人的思考邏輯、不被世人理解的孤獨心境，也細膩刻畫出他與遊女小春（森川葵 飾）的相知相惜。

森川葵坦言，自己片中大部分的戲都是與三浦春馬單獨對戲，受到三浦春馬許多照顧。她也形容自己所飾演的小春，不僅負責襯托出五代友厚細膩溫柔的一面，她對自由追夢的嚮往，以及堅強的姿態，除了是現代女性的象徵，也是五代友厚現代化思想的重要啟發，「當時，導演跟我說小春講的話會留在五代大人的心中，成為他開創新時代的動力，這讓我覺得身負重任！」

在片中飾演五代友厚慈母的筒井真理子，也坦言自己的角色可說是五代家族唯一支持他的人，因此自己在開拍前不斷在想，身為一個天才的母親該是什麼模樣，「後來我想，因為三浦春馬本身就是個天才演員，所以我就依循著以往對他的印象去詮釋。」至於飾演五代友厚妻子的蓮佛美沙子也表示，自己和三浦春馬是高中同學，之所以參與本片演出，也是因為接到了三浦春馬本人的電話邀請，「睽違多年再次和老同學合作，和春馬談話時，感覺彷彿又回到高中時期的課室裡！」

《天外者》除了集結一流的導演、卡司陣容，劇本方面更找來NHK大河劇《天地人》編劇小松江里子負責，與導演田中光敏一起從時代背景的考究，到篩選出無數的相關人士放入劇情，也結合了夢想的追尋、跨越性別與階級等藩籬的自由意識，催生出極具現代意義，且符合五代友厚宏觀思想的劇情。編劇小松江里子表示，自己之所以接下這個任務，主要原因便是三浦春馬的參演。

她也分享在電影拍攝期間自己曾去探過一次班，當時與三浦春馬打了招呼，三浦春馬也相當爽朗地和她說：「我會盡力而為的！」小松江里子坦言自己至今都對三浦春馬認真的神情印象深刻。此次為了讓台灣觀眾更加認識五代友厚的歷史背景，台灣片商將於5／8下午於光點台北電影院舉辦一場電影講座，請來日劇拍攝地旅遊達人熱血P、熱血威爾與大家分享更多不為人知的五代友厚，更多活動詳情請洽天馬行空粉絲專頁。《天外者》已在台上映。

(中時 )