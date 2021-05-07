劉姓女大學生14年前人間蒸發，當年中正大學哲學系班的阮姓班對的阿嬤6年前也宣告失蹤，彰化警方重啟失蹤人口調查，發現案外案，阮涉嫌盜領失蹤阿嬤百萬存款，已被台中檢發羈押；巧合的是，劉女的阿嬤透漏，劉和阮交往，系上還有學長也和阮還同名同姓。

劉女的阿嬤說，孫女和她感情很好，很多心情都會和她說，知道孫女也曾經喜歡系上的阮姓學長，但兩人沒有交往，孫女後來和同班阮姓同學在一塊，兩個都姓阮，還同名，真的是很巧合。目前，警方也將這名阮姓學長，排除在案情調查之外。

劉女的阿嬤說，和孫女交往的阮姓同學，當時留著長頭髮，還綁著馬尾，兒子看得很不喜歡，曾經反對他們的交往。

女兒失蹤14年著想念折磨，讓劉父三不五時就求神問卜，劉父說，只見過阮一面，女兒沒有和阮交往，女兒失蹤後，也沒有懷疑過姓阮的，每次卜卦都說，女兒還在世人，只希望女兒早點回家，「有甚麼誤會說開了就好」，傷感地說，「最後一次見面，是伊回來替我做生日，我也答應畢業替伊搬家」，沒想到連畢業考都沒參加，人就失蹤了。

劉女的阿嬤也相信孫女還活著，孫女好強，成績好，「漢草」也好，從小到大都不用家人擔心，國中就一直拿第一名，讀彰女成績也很好，本來以為會上台北讀大學。

劉女品學兼優，推甄錄取國立中正大學哲學系，就沒有再參加考試了，就讀哲學系期間和阮姓男同學交往。

目前遭羈押禁見的阮男，在校就很有個性，哲學系一再延畢，一共念了8年，留長髮綁馬尾，還參加民族舞蹈社團，讓不少同學都印象深刻。

阮男是祖父母帶大，父親酗酒，8歲就往生，媽媽離家出走，留下阮男和妹妹，阮女2007年失蹤後，阮男延畢，2011年畢業後回到家，性格大變，性格孤僻，宅在家沒有外出工作，最近才外出當派工的工頭，因彰化重啟失蹤人口調查被調查，阮的妹妹也指控阿嬤失蹤與他盜領阿嬤數百萬存款有關，檢警還在深入調查中。

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(中時 )