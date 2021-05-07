隨著新冠肺炎感染人數的降低，消費者再次支出以及更多企業放寬限制，美國經濟將從衰退中的穩步反彈。根據FactSet的一項調查，經濟學家預測美國上月增加了97.5萬個工作，而3月份增加了91.6萬個，失業率從6％降至5.8％。在大流行之前，這種工作機會的規模基本上是聞所未聞的。

美國政府將在周五東部時間上午8:30發布4月份的就業報告。

然而，在大流行使14個月前的經濟趨於平緩之後，成千上萬的工作職位流失之後，大多數的招聘工作都出現了反彈。即使經濟學家對4月份僱用人數的估計證明是正確的，經濟仍將比大流行前水準減少約700萬個工作職位。

同時，人們對持續復甦的樂觀情緒正在上升。美國人平均有大量現金，這部分要歸功於大多數成年人獲得的1400美元的刺激性支票以及大流行期間許多富裕家庭成功積累的積蓄。在這些額外的錢的刺激下，美國人購買了更多的房屋和汽車，促進了飯店和零售業的發展，並填補了更多的飛機座位。

大多數經濟學家預計，未來幾個月中，超大型就業機會將繼續成長。諮詢公司牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，今年將總共增加800萬個工作崗位，到2021年最後三個月，失業率將降至4.3％。

人力資源管理公司ADP首席經濟學家內拉·理查森（Nela Richardson）表示：「我們確實相信，在今年餘下的時間裡，就業復甦將保持強勁勢頭。」

不過，一些經濟學家表示，雇主將不得不提供更高的薪水，以吸引更多的人重新進入就業市場。

(中時新聞網)