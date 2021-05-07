持旅展購入的住宿券入住力麗哲園台北館，飯店加碼贈送西施牛雙人分饗餐。（力麗集團飯店事業提供）

福容大飯店旅展推出的「連鎖餐券」可選擇享用麗寶福容店的日式料理。（福容大飯店提供）

號稱上半年最熱鬧的旅展「台北國際觀光博覽會」將於5月21日至5月24日在台北世貿一館登場，實體旅展還沒開始，飯店業者紛紛搭上話題祭活動。福容大飯店不僅要參加實體旅展，即日起更搶先推出線上旅展。

福容大飯店線上旅展的商品中，有首度推出的新品「環島任你遊住宿券」，每套2張9999元，使用1張就能入住1晚「旗艦度假」或2晚「豪華度假」分店，房價相當於下殺約3折；旗艦度假包含可選入住福容淡水漁碼店、福容福隆店、麗寶福容店等超受親子客群歡迎的飯店；豪華度假飯店選項則有福容花蓮店、福容高雄店、福容墾丁店、福容台北二館等，周邊也都有許多景點可逛。

福容歷年熱賣的聯合住宿券也有買10送1優惠，平均1張2454元，即可任選全台15家分店入住，彈性度高；連鎖餐券則是買10送2，平均1張僅733元，相當於52折起，可用於大啖星級飯店的自助百匯、日式料理、港點套餐或特色中式套餐。

宜蘭綠舞國際觀光飯店雖未參加實體旅展，但也自即日起至6月13日推出「2021宜蘭綠舞春夏線上旅展」，霸氣加碼延長至40天販售來比拚銷售人氣，無論是多款1日輕旅行的遊樂及餐飲票券，或是入住飯店的優惠食宿假期票券都有，爽住「豪華庭園Villa」更有下殺至37折起的好康。

最高CP值的綠舞住宿票券就屬「嵐山景家庭房一泊二食」1萬1088元起，平均每人不到3000元就能住飯店兼享用2餐，相當於48折；歷年來熱賣商品「玥-山景雙人客房一泊二食」則每張7088元，等同於5折。此外，凡購買住宿票券，即日起至10／31前入住，將依房型送經典浴衣及萌寵互動體驗，住Villa則加贈和菓子體驗或抹茶體驗；不限商品單筆消費滿1萬元就可抽價值1萬1000元的住宿券，滿5萬元則能抽價值5萬5000元的豪華湖畔Villa住宿券。

想來趟輕便的一日遊，能選購「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人共用餐券＋風呂泳池共用券」優惠套票，每套1780元，約享53折，可大啖結合蘭陽美食元素及義式料理手法的異國美味，以及當季海鮮料理，再享受療癒的精油藥浴，也能再到露天泳池暢泳，一次享受美饌、泡湯、遊園之樂；「超萌幸福綠舞專案」每張1699元，約67折，除了能升等成款式多樣的經典浴衣體驗、享用園區指定套餐，以及現在園內正夯的超萌動物互動體驗。

力麗集團飯店事業旗下飯店則在5月1日至5月31日推出春夏線上旅展，「力麗觀光聯合住宿券」每張2999元，全台10個據點都能使用，指定日期前使用住宿券入住還有加碼優惠；此外，即日起至5月31日購買住宿券單筆消費滿5張，便可獲 「300元抵用券」、 「免費房型升等券」、「假日免加價券」各1張；滿10張再加碼贈「力麗觀光旅展聯合住宿券」1張。

(中時 )