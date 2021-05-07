宏碁智通公司研發的新一代智慧停車計費系統，不僅提供計費服務，還能結合充電、環境監測等功能。（洪榮志攝）

宏碁智通公司研發的新一代智慧停車計費系統（左），與第一期的智慧停車柱（右），在外觀上有所差別。（洪榮志攝）

智慧停車服務再進化！台南市政府繼去年5月底完成2000席智慧停車柱建置後，7日再與宏碁智通公司簽定「台南市第二期智慧停車計費系統BOT案」，新一代的智慧停車柱除能計費，還結合充電、環境監測等功能，預計在市政中心、新興重畫區、台南航空站、高鐵台南站等周邊區域建置2000處智慧停車格位，打造智慧停車新願景，推動台南市成為全球智慧城市典範。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限增加路邊停車格位有限，為提供市民「人好行、車好停、交通安全」的樂活宜居城市，台南市從2018年率全國之先採用促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，進一步提高周轉率來增加停車格位供給；由於第一期的成效優良，市府接續推動第二期智慧停車BOT案，希望持續朝向「低碳、便捷、人本、先進、智慧」樂活交通的施政目標邁進。

黃偉哲認為，去年台南市政府招商卓越，簽約金額高達114億元，為地方政府招商總排名第2名，獲財政部頒發最高獎勵金5000萬元；另外，交通局第一期「智慧路邊停車計費系統BOT案」也榮獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎，是歷年唯一獲得特優獎殊榮的地方政府，顯現市府促參推動有成，屢次繳交亮眼成績單。

宏碁集團創辦人施振榮也說，3年前見證台南市政府與宏碁智通公司簽署第一期智慧路邊停車計費系統BOT案，市府的智慧停車管理系統成果驚人，遠遠領先台北等全國都市，現在又見證第二期的建置案，他還將建議行政院將數位發展部的總部設置在台南，從台南引導全世界。

市府交通局長王銘德指出，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段每個停車格位的使用情形，除現場提供民眾更多元的繳費服務外，更可運用通訊技術串聯IoT軟硬體，將停車資訊、導航等服務連結至台南好停APP。這項智慧化的服務從2019年4月啟用後，平均周轉率成長22.6％ ，加上透過千份滿意度調查，發現市民對智慧停車柱的操作、繳費方式滿意度高達89％，顯見該系統獲得民眾廣泛的支持。

王銘德強調，為擴大「智慧停車」服務範圍，市府承襲第一期智慧停車BOT的卓越成效，接續推動「第二期智慧停車BOT案」，為讓該系統更智慧化、人性化與生活化，宏碁智通公司也研發新一代智慧停車計費系統，不僅有開單服務，更提出「智慧共桿」結合綠能、環保、環境監測等概念，首創特定區域路邊充電服務，並加強即時停車導引服務，希望打造成為智慧城市發展重要的基礎設施。

(中時 )