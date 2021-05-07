以連鎖早午餐「麥味登」為營運主力的揚秦（2755）季報出爐，第一季財報，合併營收為3.78億元，年增13.3%，稅後純益0.15億元，年增9.7%，每股純益（EPS）0.76元。

揚秦並公布4月營收1.36億元、創單月歷史新高，月增1.5%、年增25.2%，累計今年前4月營收5.14億元，表現亮眼。

展望後市，揚秦旗下麥味登將持續進行店型與商圈整併，朝千店目標邁進。炸雞大獅將優先鎖定大學城區周邊為拓點發展標的，以高坪效的外帶店型結合外送服務，加速展店腳步，擴大品牌知名度，為集團營運增溫。

第一季為連鎖早午餐淡季，因二月有農曆春節長假，營業天數減少，商品買賣量能稍減，而揚秦春節前後為創業與展店準備期，壓抑第一季成長動能，不過受惠於麥味登新店型數量增加支撐，加上炸雞大獅加盟熱度高，第一季營收持續穩健成長。

進入四月，麥味登以健康取向的新商品獲得消費者好評，新菜單的商品結構調整奏效，刺激銷售暢旺，炸雞大獅在人潮聚集處開設快閃店，也達到擴大營收的效果，雙品牌持續帶動整體營收向上成長。

截至五月初，麥味登總店數850家，炸雞大獅海內外店數46家。

(工商 )