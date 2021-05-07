國策顧問黃承國。（資料照片，吳家豪攝）

國民黨立委鄭麗文日前爆料，2019年黃承國參加「北聯幫60周年大會」照片，黃承國坐在主桌，並舉出法院判決直接記載黃承國「具黑道背景」。民進黨台北市議員、曾擔任黃承國秘書的陳怡君反駁，她所知道的黃承國，不是黑道；且外型鐵漢，內心柔軟無比，是個值得追隨的好老闆。

陳怡君在臉書表示，她所知道的黃承國，不是黑道，是一位平凡而又不平凡的國策顧問。她記得剛到台北市黨部那一年，擔任行政組組長，也身兼黃承國主委的秘書，儘管知道他過去有些傳聞，縱是所真，年少輕狂人誰無過，過而能改，善莫大焉。

陳怡君指出，黃承國是她跟過最好的老闆！時常關心黨工的工作狀況，也不忘常常提點同仁要細心執行黨務。颱風來時，他會提早讓大家下班回家防颱；過年前後，他也會讓大家提早下班回鄉。

在公益活動上，黃承國也常低調的點亮每一個角落，偶而還會有學生來拜訪他，這時候老闆化身一變，行程就算再忙，他也會抽出時間見學術團體。此外，黃承國也很虔誠於宗教活動，是個努力幫助人且有柔軟心的主委，外型鐵漢，內心柔軟無比。

陳怡君直言，在她政治工作生涯中，最難以忘記跟黃承國「四件事」，確定他是個值得追隨的好老闆。

一：她記得剛到黨部時，黃承國有時候會關心是否還能適應環境？有沒有工作上困難的事情？讓她感覺像是一家人。

二：有一次手機快要壞掉了，老闆看到之後，打了電話給她，問喜歡玫瑰金還是黑色，她很害羞也不知所措收下了老闆送的手機，感動之情大過於拿到新手機的興奮。

三：她曾經遭受工作上的挫折提過二次離職，黃承國總是拍拍她，告訴她沒什麼，加油！「妳是最棒的！」然後就這樣莫名的無法辭職。老闆看下屬的眼神，很溫暖、很堅定，所以也說服了她。

四是最難忘記的事情：黃承國從有心人士聽到，關於她不是的訊息，黃承國直接了當的問，是否真有別人說的情事？陳怡君說她很感動，黃承國第一時間先相信他的秘書，從這一件事情，確信是她值得追隨的好老闆。

陳怡君也指責那些自稱白道乾淨的政治鬥爭盤算下的人物，「你們真的乾淨嗎？人非聖賢，少年輕狂孰能無過？知錯能改，才是真的難能可貴。難道我們要把改過的人又推向無底萬丈深淵嗎？」

陳怡君也表示，國民黨不要繼續無限上綱追殺，如果要談黑道的話，國民黨才是始祖。別忘記孫中山的洪門組織，外加蔣介石於上海的青幫體系。所以，最沒有資格說黑道的，是國民黨。

陳怡君還提到黃承國的孩子被教導的有禮、謙遜、低調，但現在由於黃承國受到波及，使得他某一位孩子目前在家休息，不敢上學，只因為外界抹黑他的父親，他在學校也受到一些傷害。政治鬥爭，孩子何其無辜？

陳怡君呼籲，請黑手停止惡鬥！真正的鬥爭是憑藉自己的能力往上爬，那才讓人心服口服。政治是一時的，格調是一輩子。她也要敬告國民黨不要見縫插針，見獵心喜。「當你用手指頭指著別人時，別忘了，另外四根手指頭正指著自己！」

(中時新聞網)