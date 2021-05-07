下營小農市集，母親節當天於觀音寺前廣場舉行。(農業局提供／劉秀芬台南傳真)

茅港尾觀音寺沿南63線古官道往北約200公尺處，栽種2.6公頃的向日葵花海。(下營區公所提供／劉秀芬台南傳真)

配合今年台南一期作停灌，台南市府於下營、官田、後壁、東山等停灌田區種植花海，以處理後符合標準的畜牧場放流水澆灌，並推出「百花齊放 驚豔府城」活動，第1場將於5月9日在下營茅港尾觀音寺登場，除了有熱鬧農產市集，親子DIY，還有限量的免費火雞感恩餐。

台南市農業局表示，下營區有台19甲公路鵝肉餐廳聚落、南63線古官道及300多年宗教歷史文化資源，近年來友善耕作及健康有機生態農場林立，是食農教育及休閒遊憩的好地方，配合百花齊放齊放活動，茅港尾觀音寺沿南63線古官道往北約200公尺處，栽種2.6公頃的向日葵花海。

第一場「百花齊放 驚豔府城」適逢母親節，下營區公所特別準備當地特產新鮮鵝肉、火雞烹調母親節感恩大餐。區長李宗翰說，柚香鵝製作過程需佐以柚香花露及柚花酒，加上自然香料特別醃製，再用密封式烤爐燻烤，所燒柴火是就地取材的柚木，風味非常獨特。另外，區公所貼心準備火鶴花及向日葵獻給在場民眾，讓大家過個溫馨的母親節。

下營休閒農業推動委員會主任委員鄭慶凰表示，活動從上午9 時30分起至下午2時30分結束，下營區農會及在地業者都全力支持，包括麻營農夫、金禾佳自然農產品、惠生泉有機菇場、慶瑞農場、下營薯來寶、張家寶柚、田媽媽鵝鄉園餐廳、阿興168鵝肉、可利亞冰品、台灣稻藝、弘昌碾米廠及白沐屋民宿等在地優質業者。

除了優質農特產品展售，現場還有許多親子DIY活動，並預計於11時30分開始限量發放火雞感恩餐，歡迎各地民眾前來體驗下營的休閒農業之美。

(中時 )