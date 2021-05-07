台南市郭姓議員兒子2年前與前女友黃姓女子發生爭執，郭子動手打女友且限制其行動，黃女逃出向台南警方求助，警員竟當面打電話給郭姓議員，讓黃女更心生畏懼。目前案件雖已在審理，但黃女擔心前男友有議員爸爸當靠山，人身安全有疑慮，遂向新北市議員林國春求助，希望台南警方能秉公處理，讓她回台南時不會提心吊膽。

黃女控訴，2018年讀大學時與郭姓議員的兒子交往，後來她提出分手，前男友竟將她囚禁在他家，除了把她的手機、包包、鞋子全部搶走，還動手打人，她好不容易逃出來，到檳榔攤拜託幫忙報警，沒想到，到了警局警員第一時間竟是打電話給議員，她接過電話就被議員罵「為什麼要報警！」、「為什麼要把事鬧大？」

黃女說，前男友曾揚言根本不怕警察，警察他們家都認識，經常來泡茶，讓她覺得報警根本沒用。她向法院聲請保護令，但前男友還很囂張的威脅她要到學校「堵她」，害她都不敢去上課，因為擔心家人和自己的人身安全受到威脅，畢業後就舉家搬離台南。

林國春表示，警員的行為很不應該，這已牽涉到刑事案件，警察的立場應是偵察不公開，把案子移送地檢署，交由司法處理，打電話給議員簡直是「亂七八糟」！他已要求警政署徹查，還給民眾免於恐懼的權力。

(中時 )