房屋的設計常常源自於人們的需求，一位房仲業者表示，閱房無數的他，常看到許多特殊裝潢。近日他便PO出，一間廁所內竟出現詭異「雙馬桶」設計，並排設置在一起。網友一看笑虧，「一起大便的概念？」

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上分享一張照片，表示，「做房仲常常看到一些奇怪的設計」。只見一黑一白的馬桶，並排設置在廁所的一角，中間毫無隔板，讓人看了不禁臉紅心跳。

照片曝光後，網友熱議表示，「一起大便的概念」、「邊聊邊大便，快樂似神仙」、「左邊正常嗯嗯用，右邊挫賽用」、「三房二廳雙衛浴」、「廁所也有副駕駛座」、「手牽手一起上廁所」。

同時，幾位網友也分享曾遇過的特殊裝潢，除了這種「親子馬桶」設計外，甚至還有人家中的馬桶是設置在廚房，令人嘖嘖稱奇。對此，網友笑虧，這種廁所很適合學生時期，連上廁所都要一起的好同學，是名符其實的「臭味相投、如膠似漆」。

還有人家的馬桶設置在廚房。(摘自路上觀察學院)

網友笑虧，這種廁所很適合學生時期，連上廁所都要一起的好同學。(摘自路上觀察學院)

(中時新聞網)