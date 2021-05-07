台灣5G服務在2020年正式上線，中華電(2412)積極培植新創團隊，提供商業模式、產品解決方案、5G技術、實驗場域及業務行銷推展等資源協助，推動國內外新創產業發展，在各產業新創團隊的殷切期盼下，中華電今日宣布，第三屆5G加速器正式攜手Amazon Web Services(AWS)，為新創提供打造從邊緣到雲端，從5G技術到市場全面性聯合加速支持，董事長謝繼茂認為，台灣創新能量豐沛，希望可以借助中華電信在B2B企業市場上的經驗，讓雙方互利共贏。

自從5G開台以來，中華電便積極與台灣各產業夥伴、客戶攜手合作，今年3月整合中華電信集團資源，攜手中華精測實現5G智慧製造落地，4月初更與台灣高鐵簽署5G智慧鐵道合作備忘錄；中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信不僅整合集團資源且積極廣結盟，與各產業夥伴、客戶攜手合作打造由上到下完整的整合解決方案，讓5G智慧相關應用落地實現，更響應政府政策、協助臺灣新創企業加快5G應用場域開發、帶動產業創新升級，邁向國際化。

謝繼茂認為台灣新創能量充沛，對5G應用有各種多元且創新的想法，更能加速推動5G在各個垂直領域的應用，「中華電信5G加速器」本著如此精神成立，在經濟部中小企業處指導下，鼓勵新創企業發揮創意、並善用5G特性解決產業問題，過去二屆亦徵選出許多優秀有潛力的團隊展示5G相關應用，領域橫跨遠距醫療、智慧農業、智慧製造、電競、媒體、AI等多元應用場景，實踐5G在各項垂直領域的創新應用，並借助中華電在B2B企業市場上的經驗，接觸更多潛在客戶，讓雙方能夠互利共贏。

謝繼茂認為，5G高速率、低延遲及大連結等特性，將促使物聯網於未來的推行更為簡易、快速，不僅提升生活安全與便利，也帶動整體產業衍生更多新創商機。

中華電擁有最大的5G頻寬，搭配中華電信的資安、雲端等服務，能夠滿足各行各業的數位轉型需求，同時與國際公有雲業者合作，提供新創團隊完整且充沛的資源和武器，並協助臺灣新創和5G大廠對接，透過各種課程安排和實驗場域提供新創團隊更多創意能量，創造更多市場機會與效益、迅速發展出符合各產業需求且能落地的5G智慧解決方案，包括中華電信目前投入的幾個新創基地包括高雄亞灣、林口新創園、台北承德路digiblock等，都是由中華電信協助建置企業專網並提供新創夥伴進行應用研發的各項測試，讓5G實證場域能遍地開花，帶動地方產業發展。

(時報資訊)