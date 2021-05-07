日本航空(Japan Airlines)7日公布慘不忍睹的財報，因新冠疫情導致載客量銳減，日航上季營虧比2020年同期還要多上四倍之多。

日航表示，自己上季本業虧損金額達1,041億日圓，約9.539億美元。2020年的一到三月，日航僅虧損259億日圓，沒想到才一年，日航又燒光逾千億日圓資本。同時，也比市場普遍預估虧損值890億日圓左右，還要來得更差。

和全世界航空業者一樣，這家全日本第二大的航空公司，也是面臨著國內與國外載客量大幅減少，腹背受敵下財報才會如此難看。

由於未來疫情走向難以預測，故日航並沒有提供2021財年的財測目標。但是，市場普遍預估還會繼續虧損，但是會縮小至560億日圓左右。

與同業ANA航空一樣，日航在2020年底時，因當地政府倡導的去旅行(Go To Travel)補助計畫，曾有短暫人流回歸，載客量一度甚至來到疫前約一半的水平。

但好景不常，接著不僅是日本國內又宣布緊急狀態，全球疫情也時好時壞，日航的業績也就跟著被拖累。目前，日航國際航線的乘客數量，大概只剩5％。

日航雖財務吃緊，但也盡量避免大量裁員與大減員工薪資。不過，日航計畫在2023年三月前，將要汰除24架波音777廣體客機，以樽節開支。

為了籌資，日航曾在2020年11月釋出公司約三成股票，並拿到約1830億日圓的營運經費。最新消息是，日航也打算結束近40年的台灣高雄營業處。

(時報資訊)