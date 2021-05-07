受到傳統淡季及缺料問題影響，玉晶光(3406)4月合併營收6億7429萬8000元，較上月減少17.28%，儘管4月營收表現平平，玉晶光在即將於今年下半年推出的美系手機品牌客戶新機所有鏡頭認證順利，玉晶光總經理郭英理表示，在客戶新機鏡頭開始導入量產及VR鏡頭接單良好下，目前產能滿載，希望今年營收會比去年好。

如同大立光(3008)，玉晶光4月營收亦受到上半年為美系客戶傳統淡季，以及其他區域客戶仍因缺料問題未獲大幅改善影響呈現月減及年減；累計1到4月合併營收為32億3525萬元，較去年同期減少10.95%。

玉晶光積極提升光學設計及製造能力，在美系客戶手機鏡頭的出貨量也逐年成長，據了解，今年美系客戶新機共有9顆鏡頭，包括後置鏡頭的Tele(望遠)主鏡頭、廣角、超廣角、2顆ToF功能鏡頭、閃光燈，以及前置3顆鏡頭，去年玉晶光未能拿下Tele鏡頭，今年在美系客戶新機上市前所有鏡頭認證順利，有機會於第一時間就可以享受到美系客戶新機上市業績貢獻。

在VR新產品方面，受到新冠肺炎疫情及內容多元化推動，VR鏡頭需求愈來愈大，目前玉晶光新產品進行順利，客戶涵蓋美系及日系廠商，整體接單狀況很好，預計聖誕節會成長很多。

玉晶光表示，下半年為傳統旺季，營運狀況預期將較上半年大幅提升，公司將力拚今年營運比去年好。

(時報資訊)