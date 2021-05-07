岱宇(1598)旗下各品牌健身器材訂單出貨持續暢旺，4月營收達10億元，較去年同期大幅年增30％，前4月合併營收為48億元，較去年同期成長103%，雙雙創歷年同期新高記錄。

岱宇表示，第2季向來為健身器材產業淡季，然受惠於居家健身風潮不減，旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT品牌家用健身器材訂單需求依舊暢旺，SPIRIT品牌整體出貨表現依舊處於高水位，XTERRA採取多產品線布局效益發酵，主要電商客戶Amazon備貨產品款式將於下半年再增加4款，並已積極協調預定今年上半年產能，另因應北美經銷商拉貨需求，SPIRIT品牌新產品亦將陸續上市銷售，公司持續投入行銷宣傳，強化全球品牌經銷通路布建。

岱宇5月19~22日將參加中國大陸國際體育用品博覽會，展出旗下SOLE、XTERRA品牌多款跑步機、橢圓機、健身車、划船器等家用健身器材產品，以提升品牌之知名度，持續搶攻全球家用健身器材市場商機。

(時報資訊)