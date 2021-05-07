旭東(4537)4月營收為3.1億元，月增36.3％、年增92.51％，前4月營收為7.85億元，年增10.16％，主要營運動能來自面板及自行車。展望2021年，由於面板產業從上游到下游獲利持續改善，業者更有意願投資，提高自動化程度，旭東在TFT-LCD實裝全自動生產設備耕耘已久，需求有望逐漸顯現。

面板產業自2020年第2季底開始迎來一波漲價榮景，面板大廠樂觀預期訂單能見度已到今年底，使得今年第2季即有客戶洽談明年的供貨，顯見面板供需仍處於緊張狀態。

旭東是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，旭東有一站式整合服務優勢，陸廠普遍導入旭東的製造設備，在陸廠將重點放在提升自動化程度的過程中，可望受惠。

另一成長動能來自自行車產業，目前全球自行車需求大增，品牌廠因為庫存水位快速降低，仍處在補庫存階段。由於市場需求大，相關廠商對於設備擴增及自動化程度提高亦更加積極，旭東雷射切割機、彎管機等設備市占率高，自行車產業需求強勁，有利於旭東設備出貨。

(時報資訊)