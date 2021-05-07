潘越雲今為演唱會彩排。 （大大娛樂提供）

沈文程今為演唱會彩排。 （大大娛樂提供）

黃大煒今為演唱會彩排。 （大大娛樂提供）

潘越雲、黃大煒、沈文程等人將於5月29日在台北國際會議中心舉辦「ACK TO 70′S西洋金曲演唱會」，今（7日）邀媒體探班彩排，一直視潘越雲為偶像的黃大煒，表示自己剛到台灣時，就很欣賞她的嗓音，「透過她，讓我了解更多中文的美，這種體驗是課堂上沒辦法當學到的」，潘越雲開心表示黃大煒剛來台灣時，一句中文都不會講，「現在他中文進步很多了」。潘越雲過去大多在演唱會詮釋國、台語經典歌，這次難得為西洋音樂開金嗓，潘越雲表示其實自己一直很喜歡爵士樂，這次將準備多首英文經典歌曲。

沈文程此次助陣讓許多聽西洋老歌的樂迷第一個反應是：「唱〈心事誰人知〉的沈文程會唱英文歌？！他不是台語歌手嗎？！」殊不知沈文程當初是唱西洋搖滾樂起家，心中更有個「西洋老歌魂」，且綜藝天王張菲更是他的「知音」，最愛聽他唱當年紅極一時的彩紅合唱團經典〈Temple of the King〉及清水合唱團〈Proud Mary〉，甚至聽完還半夜傳Line跟沈文程說「謝謝你讓我感覺還活著！」

沈文程今受訪表示：「前幾年去上菲哥主持的節目，在節目上唱了〈Temple of the King〉、〈Proud Mary〉這兩首歌，結果菲哥聽完一直對我說『很久沒聽到這些歌，太感動了』，甚至錄完影半夜還傳訊息給我跟我說他今天很開心，還說『聽到你唱這些歌，才讓我感覺是活著的』。」原本就是多年老友的兩人，私底下也是興趣相同的好有，除了愛聽及愛唱西洋老歌，也愛釣魚、愛騎重機。好奇這次開唱是否找菲哥？沒想到沈文程語出驚人表示：「他在天上。」引起現場媒體驚呼，沈文程趕緊解釋：「我是說...他在天上飛（指坐飛機），他在忙，我晚上會傳訊給他。」笑翻眾人。

昨是黃大煒交往20多年的女友Vicky生日，浪漫的他透露送了女友一本書，希望用自己最珍貴的人生閱讀心得，跟親密的人一起分享，不僅如此，他還特別寫了一張用乾燥花製作的卡片送給女友，Vicky開心地說：「他讓我感覺每天都像過生日般開心！」ACK TO 70′S西洋金曲演唱會購票請洽udn售票網。

(中時 )