行政院農業委員會漁業署去年與楓康超市合作辦理「產銷履歷」系列水產品活動大受好評，今年再度攜手合作，於溫馨的五月規劃「夏季楓味食光」檔期，推廣國產虱目魚、金目鱸魚、文蛤、臺灣鯛、臺灣鯖魚，讓民眾以經濟實惠的價格輕鬆採買臺灣國產優質水產品。活動自110年5月7日至5月20日止，消費者只要於全臺48家楓康超市選購活動檔期的國產水產品，消費滿百元，即可享有會員紅利點數5倍加碼送，替自己與親愛的家人健康加分！

漁業署表示，五月的第二個星期日就是母親節，佳節時期，推薦消費者不論是在家親手料理或是在餐廳團聚宴客，可多選用富含蛋白質、EPA、DHA且低脂肪的營養當令國產水產品食材，來寶貝及照顧媽媽與長輩們的健康；像是有南臺灣家魚之稱的虱目魚、養生美味兼具的鱸魚，以及百味之冠的文蛤等水產品，正值產期，鮮肥味美，只要簡單烹調就相當美味。

為了讓消費者能方便料理，現今的水產品不管是在產品型態、份量、價格、包裝等各方面都做了適宜的處理，新鮮的魚貨經過急速冷凍，配合先進的冷鏈物流技術，把營養和鮮度鎖住，再透過合格安全的加工製成，分切成適合一般家庭一餐食用的份量，高貴不貴的價格與品質，讓民眾買得實惠、吃得安心。

時序進入立夏，天氣漸趨炎熱，此時最適合補充夏日容易流失的蛋白質，金目鱸魚口感細緻，好消化吸收，搭配當季水果，亦能變化出夏日美味清爽的窈窕料理。漁業署特別邀請金牌主廚楊品義設計「香芒燒鱸魚排」，將金目鱸魚片乾煎後，加入洋蔥、高麗菜等蔬果拌炒，佐以夏季聖品芒果擺盤，新鮮的鱸魚肉細軟嫩，搭配清爽的蔬果，嚐起來酸甜香滑，非常適合家人聚餐一起享用。

漁業署最後表示，鼓勵國人孝親料理，多多選購安心有保障的臺灣優質水產品，只要簡單料理就相當美味，輕鬆料理又能幫全家人的健康防護力大升級，享受美味的同時還能兼顧荷包，趕快到全臺楓康超市選購優質的國產水產品吧！

(工商 )