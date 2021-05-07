台幣對美元匯率，7日下午4點台北匯市收盤，匯價收在27.908，較前一交易日升值8.2分，台北外匯公司統計全日成交量7.64億美元，今天台北匯市的市況相當持平，扣除上午9點開盤27.940，由央行出手第一把，其餘時間無論上、或下午盤，價位大多數盤旋在27.90上下，民眾向銀行兌換即期匯率也多在27.94元上下。

台幣匯率7日收盤在27.908，十分巧合地，和4月27日同樣的收盤價位，是近期以來連續第9個交易日，匯價在28元以下，變動區間27.99 ～ 27.90，僅在1角之內的小幅移動。觀察同期間的美元指數，也維持在91上下微幅變動，最高91.3、最低90.64，就落在5日均價線上。

匯銀主管認為，現在台幣匯率較能真實反映市況，美元指數如果暫時在此價位盤整，央行應該也無意明顯干預台幣匯市，尤其國際市場資金流向美元，美國各項經濟數據良好與疫苗接種進度順利，看漲美元走勢的人氣未散，台幣等新興市場主流貨幣還需等待時日，才能跨步挺升。

離岸人民幣匯率是台幣匯率走向的指標之一，近9日來，人民幣對美元匯率倒是一路小碎步往升值方向前進，從28日的6.477 靠向7日的6.46，此價位也是多是外銀財富管理估測第二季的區間價位，反映出國際匯市近期的盤整態勢。

(工商 )