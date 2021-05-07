6日晚美股三大指數齊漲，道指漲逾三百點再創新高，不過科技股表現仍較遜色。港股6日漲逾兩百點後，7日先高後低，觸及50天線（約28,864）即受阻回落。

香港信報報導，恒生指數7日高開83點，報28,721，開市後低見28,669；之後發力向上，最多漲246點，高見28,884，重上50天線，中午漲149點。午後受A股向下拖累，恒指由漲轉跌，尾段曾跌106點，見28,530點全日低，復失百天線（約28,629點）。

恒指7日收市跌26點，報28,610。大市全日成交額為1,534.97億港元。國企指數跌57點，跌幅為0.53％，報10,699。科指下跌，收市急跌182點，跌幅為2.2％，報7,954點。

個股方面，騰訊以7日最低位600港元收市，跌1.7％，見一個半月低，成交居首達105.5億港元。美團反彈乏力，收市跌1.1％，報282.8港元，連跌第八日。舜宇光學漲8.1％，報170.2港元，為全日表現最差藍籌。九倉置業收市漲2.9％，為表現最好藍籌。

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