群創（3481）公佈2021年4月自結合併營收為303.46億元，較上月減少2.1％，較去年同期增加46.9％。連續兩個月的營收站穩在300億元大關之上，不過受到缺料影響，大尺寸面板和中小尺寸面板4月出貨都有所下滑。
群創2021年4月大尺寸面板出貨量共計1,194萬片，較上月減少10.6％；中小尺寸面板出貨量共計2,796萬片，較上月減少6.4％。
面板廠一掃先前重挫的陰霾，7日股價強勁反彈，群創終場以漲停作收，收盤價26.75元，成交量逾61萬張。
(工商 )
群創（3481）公佈2021年4月自結合併營收為303.46億元，較上月減少2.1％，較去年同期增加46.9％。連續兩個月的營收站穩在300億元大關之上，不過受到缺料影響，大尺寸面板和中小尺寸面板4月出貨都有所下滑。
群創2021年4月大尺寸面板出貨量共計1,194萬片，較上月減少10.6％；中小尺寸面板出貨量共計2,796萬片，較上月減少6.4％。
面板廠一掃先前重挫的陰霾，7日股價強勁反彈，群創終場以漲停作收，收盤價26.75元，成交量逾61萬張。
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