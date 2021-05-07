配合政府新南向政策，第一銀行統籌主辦越南「胡志明市證券股份有限公司」4400萬美元（約新台幣12.4億）聯貸案。

今日於越南胡志明市新世界酒店及第一銀行總行同步連線舉辦簽約儀式，簽約典禮由「胡志明市證券股份有限公司」總經理鄭懷江、第一銀行董事長邱月琴共同主持，並邀請駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正及各參貸銀行代表共同參與簽約儀式。

此案為第一銀行胡志明市分行自2003年3月設立以來，首件聯貸統籌主辦案，深具里程碑意義，資金用途為購置越南當地銀行金融債，參貸行另有土地銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、上海銀行、日盛銀行及高雄銀行等6家台資銀行共同攜手合作。

邱月琴表示，胡志明市證券成立於2003年，正巧與第一銀行胡志明市分行於同一年成立；胡志明市分行成立以來，見證胡志明市證券這18年間成功的金融業務發展，從傳統經紀商逐漸走向多元化並持續擴充產品種類，2009年5月更於胡志明市證券交易所上市，證券公司經紀承作量排名越南第二，市佔率超過10％，目前已成為越南第二大證券商，在越南證券市場具有極高知名度。

第一銀行配合政府新南向政策，相當看好越南發展，在2003年即已獲准成立胡志明市分行，2011年再獲准設立河內市分行，是台灣金融機構中，少數獲越南央行核准，在南北越皆設有分行的銀行，儘管近年全球受到疫情衝擊，越南經濟及股市在東南亞各國中表現仍最佳，且係東協唯一經濟成長為正數的國家，2020年GDP成長為2.91％。

IMF預測，2021年越南經濟成長達6.5％，World Bank預測更達6.8％。尤其在美中貿易戰之後，不少外資啟動遷廠計畫，加上越南FTA覆蓋率是全球最廣泛的國家之一；根據統計，從2015年至2019年，越南企業每股盈餘的複合成長率逼近10％，意味其成長動能強勁，一銀表示，這次聯貸簽約可望讓台越經濟及金融合作更加緊密。

(中時 )