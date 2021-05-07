百位醫師專業推薦，歐3加福送給媽媽更有保障！

當個女人容易嗎？從小到大，成長過程都有媽媽的身影，在自己還沒有成為父母前都覺得理所當然，但進入人生另一個階段才發現，媽媽真的好偉大。職業婦女的辛苦、家庭工作兩頭燒，讓媽媽們常常忘了自己。根據調查顯示，女性的家庭角色負擔重遠高於男性

這個母親節可以帶給媽媽不一樣的感受，請停下腳步好好想想：有多久沒有和媽媽好好吃頓飯聊聊天？身為媽媽的你，有多久沒有好好照顧自己？再多的物質富裕，都遠比不上健康的身體。今年，讓我們認真的為母親、為自己挑選專業醫師推薦以濃縮型的魚油來為媽媽的身體加油。更特別的是，今年母親節還有健康又食尚的送禮選擇，歐3加福精萃濃縮魚油與法國頂級餐具品牌Le Creuset聯手，提供三款賞心悅目的精緻杯盤，兼顧健康與美感！

【歐3加福 / Le Creuset 一起邁向健康食尚】

媽媽們整日的行色匆匆，常常身心無法得到充分休息，專業醫師推薦以濃縮型的魚油來為媽媽進行保健，而「歐3加福精萃濃縮魚油」就是不錯的選擇。適度攝取魚油可調節生理機能外，攝取足夠濃度omega-3，採取適當運動，促進新陳代謝，動齡有活力。今年歐3加福與法國頂級餐具品牌Le Creuset聯手，在2021年母親節前夕，提供三款賞心悅目的精緻杯盤，提供母親節送禮新選擇：溫馨的在家和媽媽來場法式餐廳的浪漫，兼顧健康與食尚！

【吃好油比吃大餐更重要 魚油一天兩顆有活力】

小時候媽媽給我們最好，現在換我們讓媽媽吃健康！醫師提醒，吃好油最重要的關鍵在於EPA、DHA等Omega-3多元不飽和脂肪酸；要注意帶著媽媽外出吃大餐，容易攝取紅肉中的油脂、大豆油等，要注重Omega-3與Omega-6的比例,好的油配套Omega-3與Omega-6為1:1 。今年母親節不如在家慶祝，再送「歐3加福精萃濃縮魚油」，關心媽媽的健康，每天兩顆「歐3加福精萃濃縮魚油」就能方便營養補充！

【歐3加福精萃濃縮魚油樹立起魚油新標竿】

醫師提醒，挑選魚油有4原則：萃取方法、來源、濃縮技術、醫師專業推薦。一般市售魚油經多道處理後，Omega-3含量僅33%；而歐3加福精萃濃縮魚油DHA和EPA魚油膠囊，除西班牙之國際大藥廠合作，採用SCC超臨界濃縮萃取技術，確保每粒魚油膠囊Omega-3濃度65%和85%，對於環境污染源、安全性和新鮮度的要求符合GOED國際檢驗標準，採用來自大西洋及太平洋的鯷魚和沙丁魚，且含有優質的油脂（主要為 EPA 和 DHA），屬於 Omega-3 的魚種之一，也是環保、安全的魚油來源。另外，還有百位醫師的專業推薦!

今年母親節除了用「歐3加福精萃濃縮魚油」守護媽媽健康，再和媽媽一起挑選食材、煮頓飯，搭配賞心悅目的法國頂級餐具Le Creuset擺盤，享受簡單溫馨的美好時光。

歐3加福今年就幫你顧到健康與食尚,歐3加福 /「LE CREUSET」多色時尚收藏款,在家裡就能佈置化身法式餐廳的浪漫~在母親節讓媽媽有不一樣的的驚喜,健康和子女的陪伴才是最珍貴的禮物~

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活動詳情請洽各大通路,數量有限，送完為止，行動要快～

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(中時新聞網)