洪郁心在長治鄉阿嬤果園打造樹屋，希望作為村莊孩子活動空間。（圖/林和生攝）

就讀台南藝術大學研究所的洪郁心，畢業後回到故鄉長治繁華村，耗時3年時間，在阿嬤廢棄果園內親手打造一處樹屋，希望作為村莊孩子閒暇時的遊憩空間，未來也能當成遊子返鄉連結的一間夢想厝。

指著40年前阿嬤親手種植的果園，近半面積荒廢、無人聞問，每年盛開的美麗蓮霧花，訴說著農業缺工的農家哀愁；洪郁心嘗試將每年勢必要被淘汰的蓮霧花，開發成具「含金力」的花茶商品，同時萃取純露，期盼研發成為保養品，讓外界看見產業的另一種發展型態。

多年前研究所同學為製作畢業專題，特地南下屏東找尋靈感，看到果園內的大樹，突發奇想提出打造樹屋的念頭，雖然專題最後不了了之，但洪郁心卻接手後續蓋屋的工作。

多次上網找尋國外搭建樹屋的案例，為尋求房屋與生態共生，加上安全性考量，共花了3年時間才大功告成，目前正在對外募集「樹木」相關的繪本故事，未來希望號召親子共學團，或讓鄰近村莊囝仔能隨意造訪，感受這空間魅力。

洪郁心透露，求學階段離鄉到了外地，每次回到故鄉這熟悉又陌生的環境，卻找不到人可以傾吐心事，抑或聊聊瑣事，都必須騎車到市區，跟繪畫啟蒙老師天南地北的聊。

她說，樹屋蓋好後，希望村莊內的囝仔能很自然的來到這個空間，自在跑跳、閱讀繪本，這裡有人會陪你說話，就像求學時的那個自己；未來就算孩子們離鄉工作、生活，只要回到鄉下，阿嬤的樹屋永遠張開雙手、等著他們進來。

(中時 )