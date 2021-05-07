台南市第五分局今（7）凌晨發生1名自稱轎班班頭王姓男子，衝到警局要求釋放「副班頭」王姓毒犯，還嗆聲「叫局長出來抬轎！」囂張態度儼然是想模仿「松山之亂」，但隨即遭到員警喝斥後悻悻然離去。警方事後認為男子言詞反覆且行為脫序，將人逮回警局驗尿，確定呈現陽性反應，班頭、副班頭都被依法偵辦。

台南市1名王姓毒品通緝犯因持有毒品殘渣被警方逮捕，38歲王姓友人7日凌晨1時許衝到派出所值班台，情緒激動要求警方放人，表示今天要忙於廟會建醮，怒嗆：「西港王爺一早就要出轎，你是在抓三小？通緝有比神明重要嗎？」，要警察局長來扛轎。

男闖台南分局探毒友嗆：叫局長扛轎 囂張遭逮也驗出吸毒

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王男兩度進出派出所，第一次大聲嚷嚷後被勸離，第二次再度進入更打算衝到偵查隊，堅持要探視朋友，警員大聲喝斥，並拿出陳情書讓他寫，但男子仍不滿意，揚言無法出陣，就要扛轎來分局，最後警員斥喝班頭離開，否則就要依妨害公務移送，最後在偵查佐斥喝下離開。

警方認為王男表現言詞反覆及持續脫序行為，研判王男疑有吸毒之可能，遂檢具相關事證向臺南地檢署檢察官申請鑒定許可書，對王男實施毒品採檢，經毒品尿液檢驗初篩結果呈陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，並向上溯源追查。

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(中時新聞網)