布農族獵人王光祿上山狩獵遭法院判處有期徒刑3年6個月，王光祿向最高法院檢察署聲請非常上訴獲准，並首度以最高法院合議庭法官名義聲請釋憲並暫停審理，另桃園地方法院刑事庭法官也提起釋憲併入審理，大法官會議7日認為《槍砲彈藥刀械管制條例》對自製獵槍「規範不足」，相關機關應在2年內完成修法。司法院長許宗力表示，「自製獵槍」限制在前膛槍等，沒有安全性及保險測試，為了符合原民打獵安全，主管機關應檢討改進。

其實，原住民一直質疑《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條、《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》為何限制原住民僅得製造、持有「自製」獵槍，而不得持有向他人購買的獵槍，警方解釋，《槍砲彈藥刀械管制條例》原未有准許原住民使用槍械，1997年11月24日增訂第20條准許原住民使用自製獵槍，其修法理由為原住民所自製的獵槍，屬傳統習慣專供獵捕維生的生活工具，且其結構、性能及殺傷力，均遠不及制式獵槍，為恐原住民偶一不慎，即蹈法以第8條第1項：未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式…獵槍…者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金相加，實嫌過苛，所以增訂得減輕或免除其刑的規定。

警方認為，限制原住民只能使用自製獵槍，理由除尊重及保障原住民族傳統習俗文化之外，因原住民自製獵槍的性能低下，不若制式獵槍為高，自製獵槍與制式槍支相較，認自製獵槍的殺傷力遠不及制式獵槍，對社會秩序的妨害有限，亦為考量的重點。

但原住民抨擊，政府說要尊重、保障原住民族的傳統習俗文化，卻限制他們只能使用阿公級或安全性不足的自製獵槍，根本不合理，不如乾脆規定他們只能使用長茅、石頭等石器時代的工具算了，時代進步，卻限制原住民僅能原地踏步，甚至得回復到古代的生活方式，這算是尊重原住民嗎？

(中時 )