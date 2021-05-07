曲婉婷推出新單曲〈啞巴〉。（闊思音樂提供）

曲婉婷相隔4年推出新單曲〈啞巴〉，與歌迷分享自己在疫情期間的感受，她日前搶先在線上與馬來西亞及新加坡媒體見面、暢談近況，談及在這四年自己多了很多新身份及心境上種種的變化，並且領養了當時才五個月大的流浪貓Joey，但是到了愛貓Joey8個月大時，發現牠罹患了貓的傳染性腹膜炎，是貓界的絕症之一。

為了搶救愛貓Joey她在半年裡日夜不停的照料牠，還克服自己對於針頭的恐懼，天天為牠打針吃藥，奔波於寵物醫院與家裡。之後透過友人詢問找到可以治癒此罕見疾病的解藥，甚至分享自己照料Joey的經驗，教了全球各地這些貓主人們如何照料牠們及打針吃藥，因此也結交了世界各國的許多好友，一起對抗這種疾病。

在歌壇銷聲匿跡一段時間的她，希望藉由新歌反應所有事件中，不被傾聽的人其無奈和內心絕望，即使已經到了說再多都枉然的地步，然而心中的尺與真相，當初樣貌和不變的初心才是最重要的，不管他人說了什麼，都可選擇不被傷害，一如愛情中的互信、互諒、互解，在誤解後給彼此一些時間，期待這麼一天的來到，不被自己打敗。

(中時 )