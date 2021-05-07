酒駕致死應比照殺人罪？ 街訪民眾怒：明知故犯就是殺人

民進黨桃園立委鄭運鵬6日在臉書上表示，「台北市之所以酒駕肇事件數低，跟北市擁有便利大眾運輸有關，並指這是全國人納稅養起來的，並非柯文哲市長的功勞」。對此，台灣民眾黨發言人楊寶楨翻開數據發現，桃園酒駕抓到、A1事故、酒駕撞死的最多，一般事故跟受傷數也是桃園最多。她呼籲鄭運鵬委員，除了玩鋼彈以外的時間，可以先多花些時間關心一下自家桃園市嗎？

楊寶楨7日臉書表示，大眾運輸或許是其一因素，但並不會是全部。許多酒駕肇事發生在凌晨，公車捷運等大眾運輸已沒有營運。如果鄭委員硬要強調是大眾運輸的功勞，若攤開警政署統計資料來看：六都去年每10萬人酒駕肇事件數，台南市為18.1，居6都第1；其他依序為桃園市13.5、高雄市12.2、台中市5.8、新北市5、台北市2.4。而桃園酒駕抓到、A1事故、酒駕撞死的最多，一般事故跟受傷數也是桃園最多。

網友整理之六都酒駕數據。（圖/翻攝自網路，內政部警政署資料）

她呼籲鄭運鵬委員，除了玩鋼彈以外的時間，可以先多花些時間關心一下自家桃園市嗎？桃園機捷的開始營運時間為2017年，且主要目的是為了提供機場聯外交通，這邊就先不談。不過高雄捷運從2008年就開始營運，如今也過了13年，高市府若積極宣傳和鼓勵民眾搭乘大眾運輸，每10萬人酒駕肇事件數還會相對位居六都前段班？

也因此民眾黨方面認為，鄭委員不應直接把邏輯簡化為「地方預算多/大眾運輸發達=酒駕肇事件數低」昨日臉書貼文所要強調的，是台北之所以可以從107年開始，酒後肇事件數連三年成為六都最低，除了警方嚴格取締，也透過醫療小組介入輔導，協助戒除酒癮。根據統計，完成半年期和一年期的治療者，一年內再違規率分別為11.8%和4.8%，都低於未完成治療者的近21%。

楊寶楨反問，以鄭委員的說法，難道只要以「台北資源多」為由，其他縣市首長就可以雙手一攤，不再想其他精進的辦法去改善嗎？再說，去年高雄市長補選時，蘇貞昌院長幫陳其邁站台，直接宣布已核定高雄市4000億元的投資、建設預算；更在陳其邁市長勝選時，強調「中央會全力協助高雄」。

如此看來，民進黨既然已全面執政，只要有心，給予其他綠營執政縣市多一點資源，或是修法加重酒駕罰則，會是件難事嗎？

［為什麼台北市少酒駕？市長比較厲害嗎？］ 剛才看到以台北市柯市長為中心的民眾黨，拿酒駕肇事的事故數字，在新聞浪頭上企圖誇自己好棒棒。 我是台北市長大的人，參政的契機是協助研擬都市計畫政策。我在金門當兵、在高雄寫都市政策和擔任工務局秘書、... 由鄭運鵬發佈於 2021年5月6日 星期四

嚴格防治酒駕，才是真正保護台灣人。 酒駕的事故不斷發生，每次肇事，至少是兩個家庭以上的悲劇，連自己國民的生命財產都保護不了，要如何守護台灣？ #台灣民眾黨絕對全力支持任何刑度的酒駕修法，但我們認為，除了加重刑責外，#教育與醫療更是防... 由台灣民眾黨發佈於 2021年5月6日 星期四

(中時新聞網)