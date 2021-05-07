連鎖餐飲集團揚秦(2755)董事會今（7）日通過2021年首季財報，雖步入營運淡季，但營收規模及本業獲利表現有撐，使稅後淨利0.15億元，雖季減30.5%、仍年增9.71％，創同期新高，每股盈餘（EPS）0.76元。

揚秦首季合併營收3.78億元，雖季減4.08％、仍年增13.31％，改寫同期新高、歷史第3高。毛利率25.41％，低於去年第四季26.27％及同期25.79％，營益率5.2％，雖低於去年第四季6.67％，但優於去年同期5.15％。

揚秦執行長卓靖倫表示，首季向來為營運淡季，主因2月適逢春節連假營業天數減少，商品買賣量能稍減，且春節前後為創業與展店準備期，均壓抑成長動能。不過，受惠「麥味登」新店型數量增加、「炸雞大獅」加盟熱度高，使首季營收及獲利仍維持穩健年成長。

揚秦亦公布4月自結合併營收1.36億元，較3月1.34億元成長1.54％、較去年同期1.08億元成長達25.51％，改寫歷史新高。累計前4月合併營收5.14億元，較去年同期4.43億元長達16.05％，續創同期新高。

揚秦表示，「麥味登」4月推出健康取向的新商品獲得消費者好評，配合新菜單的商品結構調整奏效，刺激銷售暢旺。「炸雞大獅」則在人潮聚集處開設快閃店，亦達到擴大營收效果，雙品牌策略帶動整體營收向上成長創高。

截至5月初，「麥味登」全台總店數達850家，「炸雞大獅」海內外店數46家。揚秦表示，「麥味登」將持續進行店型與商圈整併、續朝年底達1000家目標邁進。同時，為迎合夏季來臨，亦將推出季節限定商品刺激買氣。

至於去年第四季開放國內加盟的「炸雞大獅」，則將優先鎖定大學城區周邊為拓點發展標的，以高坪效的外帶店型結合外送服務，以加速展店腳步，擴大品牌知名度，朝年底海內外店數達100家目標邁進。

揚秦在「麥味登」及「炸雞大獅」店數穩健拓增帶動下，2020年合併營收14.79億元、年增達13.98％，稅後淨利0.7億元、年增達12.57％，每股盈餘3.9元，全數改寫歷史新高。公司決議擬配息2元，將於6月24日召開股東常會。

(時報資訊)