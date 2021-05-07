長興(1717)營收規模及產品組合優化，首季平均毛利率拉高至23％，帶動營業利益大幅成長228.96％至10.25億元，為歷年同期新高；歸屬母公司稅後淨利8.25億元，創歷年同期新高，年增289.46％，EPS 0.66元。

受惠全球經濟復甦，長興第一季產品出貨維持不墜，帶動營收及獲利亮麗表現。第一季各部門營收佔比分別為合成樹脂49％、電子材料31％、特用材料19％，其中特用材料與合成樹脂出貨量顯著成長。營收佔比最高的合成樹脂，雖然其售價調整略為落後原物料漲價，但透過稼動率提升，公司平均毛利率影響不大，仍維持在歷年相對高的水準。

長興表示，在市場需求暢旺之下，預期第二季出貨量維持穩定，惟毛利率變動仍將受原物料走勢影響，公司持續審慎進行成本及庫存管控，並適度調整售價，優化產品組合，維持營運績效。

長興董事會決議發行110年度第一期有擔保普通公司債，發行總額上限30億元，主要用於償還借款，強化財務結構並降低中長期資金成本。

(時報資訊)