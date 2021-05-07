澳洲新南威爾斯州政府通報，雪梨疫情似乎已獲控制，總理莫里森今天表示，下週將取消公民自疫情嚴重印度返國的禁令，並將在15日至31日間，包機3航班從印度撤僑。

莫里森（Scott Morrison）上月堅持依照決定，下達生物安全命令，禁止民眾一切往返印度的行動。這項政策遭到國會議員、澳洲僑民與印度僑民嚴厲抨擊。

莫里森表示，此一出入境禁令有效預防了澳洲檢疫旅館爆滿。

禁令爭議性地附有罰則，任何人若想經由第三國返回澳洲以迴避規定，就將遭到監禁和罰鍰 。

莫里森說，澳洲5月15日至31日期間，將包機3航班撤僑，以大約900名可能最易感染的公民為優先。政府估計，目前在印度的澳洲公民與永久居留人士約有9000 名。

預定返國的公民須檢附2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰性反應證明，同時必須依入境規定，接受標準的14天隔離。

莫里森說，澳洲政府近期不可能同意恢復從印度直飛澳洲的商業航班，而是要求各州政府接受額外撤僑班機。

(中央社)