中國大陸對稀土的壟斷多年來一直是國際地緣政治中最熱門的話題之一，美國及其盟國對大陸稀土產業鏈的嚴重依賴被認為是一個巨大的戰略隱患。美方也為此加強對稀土產業的投入，不過美國地質調查局研究認為，具有戰略意義的不只是稀土金屬，大陸另外還控制22種關鍵礦產，足以構成美國極大的戰略風險。

《美國之音》指出，美國總統拜登上個月公佈的耗資2兆美元的基礎設施立法計劃中，撥出150億美元用於稀土元素分離、電動車、量子計算等多個示範研發項目，以應對在高科技、國防、清潔能源等領域對稀有金屬需求的急劇攀升。美國及其盟國也都相繼制定相關關鍵礦產戰略清單，而在美國內政部發佈的清單中，稀土僅為所列35種關鍵礦產資源中的一種。

據美國地質調查局(USGS)資料顯示，中國對關鍵稀有資源的控制遠遠不止稀土，至少還有22種至關重要的礦產處在中國主導的風險之中，其中有12種關鍵礦產的最大供應國是中國，另有10種礦產或是被中國壟斷、或是中國為這些礦產的最大生產國。相比之下，美國明顯占主導地位的關鍵資源僅有1種。

美國地質調查局研究認為，具有戰略意義的不只是稀土金屬，大陸另外還控制22種關鍵礦產，足以構成美國極大的戰略風險。（圖／Shutterstock)

ThREE稀有金屬諮詢公司總裁詹姆斯．甘迺迪說，有關中國控制關鍵資源的問題上，有關中國操縱稀土產業鏈的報導最先出現，導致輿論過於關注稀土，以至忘了還有其他20多種礦產也同樣重要。

報導說，在35種關鍵礦產中，美國100%需要進口的有14種，其中只有3種不是由中國進口。研究機構的報告還顯示，從關鍵礦產全球供應的角度來看，中國不僅是最具影響力的國家，而且在非稀土資源市場上，中國佔有近乎絕對壟斷的地位。

例如，電動汽車電池86%的陽極在中國生產，而100%的天然石墨陽極在中國製造。電池中極重要的銫金屬過去都從加拿大進口，但2019年中國從美國手上以1.3億美元收購加拿大曼尼托巴省的銫礦，銫是極稀缺的礦產，世界上僅有3座礦區，世界上最大的貴金屬交易商金拓(Kitco)曾指出，中國在此之前已經收購了2個。

美國地質調查局2021年度報告和澳大利亞政府的報告指出，中國壟斷非稀土礦產還包括美國需要的91%的砷金屬、81%的軋鋯、69%的銻，另外全球70%的鉍與97%的鎵也被中國控制。大陸官方地質調查局報告指出，美、歐國家列出的關鍵礦產清單中，有一半或一半以上都由中國供應，美國35種關鍵礦產中有13種最大供應國是中國，另19種關鍵礦產最大生產國也是中國。

報導強調，美、英、歐盟、澳大利亞政府統計報告列舉進口來源國時往往並不包括中國在海外擁有的礦產。例如世界上最大的鈷生產國剛果，其鈷礦基本為中國所主導。國際能源署本周的報告說，根據對電池化學和氣候政策演變的推測，未來對鈷的需求可能會比目前的需求高出6到30倍之多。

(中時新聞網)