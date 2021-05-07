人民幣兌美元在岸價（CNY）7日創逾兩個月的新高，收升150個基點，升破6.46。人民幣兌美元在岸價7日收報6.4589，較6日下午4時30分收報6.4739，升150個基點，漲幅為0.23％；較晚上11時30分最後成交價6.4631，走強42個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）亦升破6.46，截至下午4時43分，離岸價報6.4518，在岸價報6.4550。人民幣兌美元中間價7日報6.4678，較6日報6.4895，升217個基點。
交易員指出，受全球經濟復甦預期提振，市場風險偏好改善，美元重新走軟，早段境內外人民幣雙雙走高，升破6.46關口；短期匯價料跟隨美元波動，關注美國非農數據。
中國海關總署公布，4月份以美元計價，出口年增32.3％，優於市場預期增長24.1％；進口年增43.1％，略遜於市場預期增長44％。
(工商 )
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