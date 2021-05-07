國內疫情受控後國旅市場大爆發，宜蘭縣礁溪麒麟大飯店欲傳出將自7月起暫停營業半年，原因是全館將進行改建施工，配合此一計畫，礁溪麒麟大飯店並將資遣48位員工，且已向向宜蘭縣府勞工處通報。

礁溪麒麟大飯店位在礁溪市區中心，共有167間客房，2017年6月開幕迄今生意不差。因國內疫情受控，國旅市場回溫，除雙北市旅館飯店欲振乏力，位在風景區的休閒度假飯店平均房價與住房率都持續升溫，所以礁溪麒麟大飯店在同業都在衝刺「趕進度」時然宣布暫停營運半年，不免引起市場側目。

據了解，改建確實是礁溪麒麟大飯店既定計畫，該飯店並在4月底已召開員工說明會，向員工說明7月起將全館改建。而礁溪麒麟大飯店改裝目的是配合團客與散客比例調整，改裝後爭取更散客入住。

據悉，礁溪麒麟大飯店過去係以團客為主要客源，散客比例較低。去年全年解封後，飯店住房率開始升溫，今年1至4也有成長，但團客受外在因素影響變動甚大，例如太魯閣號列車事故或疫情影響，稍有風吹草動即退團退訂，加上團體訂房的平均房價亦散客低，所以礁溪麒麟大飯店決定調整營運策略，改以散客為主，並啟動改裝。

(工商 )